РИАМО - 6 авг. Подмосковные власти внесли изменения в региональные стандарты работы предприятий и организаций в условиях угрозы распространения коронавируса, исключив из них требования для театров и концертных площадок, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Московской области.

Требования к организации спектаклей, концертов и иных сценических выступлений в условиях Covid-19 исключили из региональных стандартов в связи с тем, что аналогичные методические рекомендации были утверждены Роспотребнадзором.

«Установить, что организации, осуществляющие деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением <...> (методических рекомендаций - ред.), утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации», - говорится в постановлении.

В число рекомендаций Роспотребнадзора входят: ежедневная термометрия, соблюдение социальной дистанции, регулярная дезинфекция помещений и так далее.

Кроме того, подмосковные власти установили, что аквапарки в регионе тоже будут работать с обязательным соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее в Подмосковье в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили проведение мероприятий в помещениях, в которых предусмотрено не более 3 тысяч мест, при загрузке не выше 50% от общей вместимости.

Важным условием проведения мероприятий является соблюдение социальной дистанции.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

- Самое важное о коронавирусе за день

- «Аэрофлот» отменяет часть международных рейсов до конца августа. Такое решение приняли из-за эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.