РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. Жители подмосковных Люберец могут 11 августа посмотреть прямой эфир в Instagram о выдаче разрешений на строительство, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители городского округа Люберцы могут присоединиться к прямому эфиру Центра содействия строительству, который пройдет в Instagram-аккаунте министерства жилищной политики @minzhilmo 11 августа. В ходе эфира для всех, кто планирует строить бизнес в Подмосковье, расскажут о порядке действий для получения разрешения на строительство», - говорится в сообщении.

Эфиры проводят сотрудники Центра содействия строительству при правительстве Московской области. К участию приглашаются все желающие. Начало в 16:00.