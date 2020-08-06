РИАМО - 6 авг. Проектную документацию шести жилых домов в столичном районе Чертаново Южное согласовала Москомэкспертиза, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Комплекс предусматривается с подземным этажом и нежилыми помещениями на первом этаже. Также в рамках проекта запланирована установка шумозащитного экрана, устройство открытых плоскостных парковок, проездов и тротуаров с возможностью проезда пожарной техники.
Проектом также предусмотрена полная внутренняя отделка и технологическое оснащение помещений общего пользования в соответствии с функциональным назначением и технологическими требованиями.
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