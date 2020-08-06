РИАМО - 6 авг. В городском округе Истра у реки Песочная на месте заброшенного пустыря возле спортивного комплекса «Арена Истра» в этом году появится новый парк с велодорожками и зонами отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Благоустройство проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды». На эти цели выделено 20 миллионов рублей из регионального и муниципального бюджета.

«На 10 гектарах появятся велосипедные и пешеходные дорожки, современное уличное освещение, площадка для йоги и танцев, скейт-парк, площадка для стритбола. Вдоль реки Песочная сделаем пешеходные деревянные настилы», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Кроме того, в парке установят большую детскую игровую площадку площадью 1,3 тысячи квадратных метров.

Всего в текущем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье благоустроят 11 существующих парков культуры и отдыха и создадут три новых.

В 2017 году в Истре проложили пешеходный маршрут «Тропа паломника» от железнодорожного вокзала до духовной жемчужины Подмосковья – Ново-Иерусалимского монастыря. Тропа ведет до входа в монастырь, а после осмотра монастыря туристы и паломники могут пройти через музей деревянного зодчества, через парк и скит в музейно-выставочный комплекс, где знакомятся с представленными экспозициями.