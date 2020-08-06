РИАМО - 6 авг. В Подмосковье продлили до 23 августа периоды больничных для работающих жителей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями, которые подлежат самоизоляции из-за пандемии коронавируса, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Московской области.

В Подмосковье продолжает действовать режим самоизоляции из-за коронавируса для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их работы.

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6 АВГУСТА

- «Аэрофлот» отменяет часть международных рейсов до конца августа. Такое решение приняли из-за эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.