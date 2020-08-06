РИАМО - 6 авг. В Пресненском суде Москвы продемонстрировали видео, которое подтверждает, что актер Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля, столкнувшегося с машиной курьера Сергея Захарова, сообщает Nation News.

Эту запись обнародовали в ходе заседания 6 августа.

«Согласно имеющимся данным, инспектор ГИБДД спросил актера, управлял ли он транспортным средством. На что деятель искусства дал положительный ответ», — говорится в сообщении.

Ранее свидетель рассказал, что Ефремов на дороге перед ДТП вел себя по-хамски – подрезал другое машины и выезжал на встречную полосу.

Вечером 8 июня Ефремов Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada курьера Сергея Захарова, который позже умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.