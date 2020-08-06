РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Сотрудники подольской Госавтоинспекции рассказали школьникам об истории возникновения светофора и правилах перехода проезжей части, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В школах №№29 и 11 автоинспекторы организовали для ребят, отдыхающих в летних лагерях дневного пребывания, тематический праздник «День рождения светофора».

«Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Подольску рассказали детям историю возникновения светофора, а также про виды современных светофоров и обозначения сигналов, повторили правила перехода проезжей части и нахождения во дворе, правила управления велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения», - говорится в сообщении.

Ребята правильно отвечали на вопросы и загадки, а в подвижных играх повторили правила дорожного движения. Праздник прошел не только интересно и весело, но и познавательно.