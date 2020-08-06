РИАМО - 6 авг. Люблинский районный суд Москвы огласил приговор фигурантам дела «Нового величия», трое членов организации получили реальные сроки — от шести до семи лет колонии, сообщает РИА Новости.

«Реальные сроки получили Руслан Костыленков (семь лет), Петр Карамзин (шесть с половиной) и Вячеслав Крюков (шесть)», — отмечается в материале.

Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Анна Павликова и Мария Дубовик получили условные сроки от четырех до шести лет.

Молодые люди признаны виновными в организации экстремистского сообщества. Фигуранты дела не признали вину, но один из членов сообщества — Павел Ребровский — ранее дал показания по делу.

Адвокат Максим Пашков намеревается обжаловать решение суда.

По версии обвинения, молодые люди собирались устроить государственный переворот и захватить власть в России. Сами осужденные утверждают, что идею о госперевороте им подсказал провокатор из правоохранительных органов, который был внедрен в сообщество.

По резонансному делу уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, они признали вину. Дело Ребровского отправили на пересмотр после того, как он отказался от показаний. Еще один фигурант дела — Сергей Гаврилов — скрылся за границей.