РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. Рабочие приступили к реконструкции монумента «Слава покорителям космоса» в Монине Щелкова, особое внимание специалисты уделят граниту, на котором выгравированы подписи великих космонавтов, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Работы ведутся по поручению главы городского округа Андрея Булгакова. В течение месяца реконструкцию планируется завершить.

«Ремонт будет состоять из трех блоков: ремонт и реставрация облицовки, восстановление металлической скульптуры и устройство художественной подсветки», - говорится в сообщении.

Особое внимание специалисты уделят граниту, на котором выгравированы подписи великих космонавтов. Данная историческая ценность требует бережного и осторожного проведения работ.