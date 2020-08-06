РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже скутера стоимостью 45 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции поступило заявление от 30-летнего местного жителя о том, что неизвестный, находясь около одного из домов на улице Молодежной, похитил его скутер иностранного производства стоимостью 45 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан ранее судимый 24-летний житель Москвы, который дал признательные показания в совершении данного преступления, а похищенное имущество изъято. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.