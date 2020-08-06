РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в серии забегов портала «Живу спортом», первый состоится 16 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители городского округа Люберцы могут принять участие в серии забегов, организатором которых выступает портал «Живу спортом». Регистрация на забеги доступна на портале: живуспортом.рф. Присоединяйтесь», - говорится в сообщении.

16 августа состоится забег «Сергиевым путем». Он пройдет в Сергиевом Посаде, единственном городе Подмосковья, который включен в маршрут Золотого кольца России.

22 августа стартует массовый полумарафон «ЗаRUNск». Он пройдет в Зарайске. Участники забега не только проведут время с пользой для здоровья, но и насладятся живописными видами города и посетят старинный кремль.

6 сентября пройдет «Серпуховский марафон». Участников ждет не только спортивное мероприятие, но и запоминающийся туристический вояж. Серпухов богат достопримечательностями и памятниками старины.

12 сентября запланирован «Гагаринский забег». Этот забег ежегодно проходит в Звездном городке. Старты посвящены первому полету человека в космос.