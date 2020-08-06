РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 авг. В подмосковном Дзержинском 15 августа в рамках акции «Парковый спорт» пройдет открытая тренировка для жителей округа, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

«15 августа в 12:00 в сквере Победы горокруга Дзержинский пройдет открытая тренировка регионального проекта «Парковый спорт» организации «РосМолСпорт Московской области». Открытую тренировку для всех желающих проведет вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков», - говорится в сообщении.

Также в рамках тренировки с яркой показательной программой выступят юные самбисты спортшколы «Союз».

Мероприятие организовано администрацией горокруга Дзержинский и «РосМолСпорт Московской области» при поддержке главы муниципалитета Людмилы Ивановой, депутата Мособлдумы Владимира Жука, совета депутатов и «Молодой Гвардии».