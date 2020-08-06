РИАМО - 6 авг. Ввод в эксплуатацию нового сырного производства в Московской области поможет увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в ближнее и дальнее зарубежье, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«С вводом новых мощностей и именно сырного производства, мы, конечно же, имеем определенные надежды на увеличение объема экспорта подмосковной продукции агропромышленного комплекса в ближнее и дальнее зарубежье», — сказал Разин во время визита в новый комплекс Озерецкого молочного комбината.

Первый завод на территории комплекса будет введен эксплуатацию в декабре текущего года.

По словам министра, на данный момент объем экспортных поставок из Московской области в другие регионы составляет порядка 100 миллионов долларов. Увеличить его поможет производство продукции более длительного хранения.

Ранее Разин сообщил, что по производству сыров и сырных продуктов Московская область на текущий момент входит в тройку лидеров и занимает второе место среди российских регионов.