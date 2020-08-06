РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 авг. Раннее диагностирование рака молочной железы позволило избежать 18 летальных исходов в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ежегодно в мире диагностируют 1,7 миллиона новых случаев рака молочной железы. Особенный рост случаев отмечается с 40 лет.

«За 2019 год в поликлинике города Котельники у 18 пациенток был поставлен диагноз рак молочной железы. В 80% заболевание было диагностировано на 1 и 2 стадиях, что позволило полностью излечить пациенток», - говорится в сообщении.

Для раннего выявления рака в поликлинике проводится маммография до 50 лет один раз в 2 года, с 50 лет - ежегодно. Запись проводится в кабинетах врачей акушеров-гинекологов через систему ЕМИАС на удобное для пациентов время.