РИАМО - 6 авг. Генеральный директор акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталий Мутко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что средняя ставка по ипотеке в стране может понизиться к концу 2020 года до 7,5%, сообщается на сайте Кремля.

«Сегодня, если взять в целом, мы с вами ставили задачу в нацпроекте – 8,7% в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка. Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4%», – заявил Мутко.

По его словам, сейчас примерно 90% рынка ипотечного кредитования приходится на льготную программу со ставкой 6,5%. Свыше 57 банков по данной программе подали заявки примерно на один триллион рублей.

«Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено», – отметил Мутко.

Он добавил, что по итогам 2020 года в России выдадут примерно 1,2-1,3 миллиона ипотечных кредитов.