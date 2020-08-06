РИАМО - 6 авг. Генеральный директор акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталий Мутко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что средняя ставка по ипотеке в стране может понизиться к концу 2020 года до 7,5%, сообщается на сайте Кремля.
По его словам, сейчас примерно 90% рынка ипотечного кредитования приходится на льготную программу со ставкой 6,5%. Свыше 57 банков по данной программе подали заявки примерно на один триллион рублей.
«Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено», – отметил Мутко.
Он добавил, что по итогам 2020 года в России выдадут примерно 1,2-1,3 миллиона ипотечных кредитов.
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