РИАМО (МЫТИЩИ) – 6 авг. В городском округе Мытищи подготовили к осенне-зимнему периоду 30 котельных и ряд других объектов теплоснабжения, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов проводится в соответствии с распоряжением правительства Подмосковья, постановлением администрации городского округа Мытищи, плановым заданием министерства энергетики и Главного управления Госжилинспекции Московской области.

«Информирую вас о том, что выполнено на текущую дату по объектам теплоснабжения: котельные – всего 47 – подготовлено 30, ЦТП – всего 9 – подготовлено 8, тепловые сети – всего 275,8 километра – подготовлено 208 километров. Общий процент готовности по основным объектам теплоснабжения – 75,3%», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил информацию о готовности по объектам водоснабжения и водоотведения: водопроводные сети – всего 542,6 километра – подготовлено 327,9 километра; водозаборы – всего 27 – подготовлено 16, насосные станции водопровода – всего 24 – подготовлено 13; очистные сооружения водопровода – всего 24 единицы – подготовлена 21; канализационные сети – всего 474,6 километра – подготовлено 284,8 километра; канализационные насосные станции – подготовлено 22 из 22; очистные сооружения канализации – всего 4 – подготовлено 3. Общий процент готовности ВКХ – 70,9%.

«По жилому фонду: всего МКД 1295 – подготовлены 784 единицы. Общий процент готовности по МКД –60,5%. Основные работы в рамках подготовки к отопительному сезону проводит АО «Мытищинская теплосеть». В настоящее время предприятие продолжает гидравлические испытания тепловых сетей», – отметил Азаров.