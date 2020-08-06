РИАМО - 6 авг. С 7 августа Черногория разрешила въезжать россиянам на территорию страны без ограничений, сообщает ТАСС.

«Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров Черногории.

Национальный координационный совет по борьбе с инфекционными заболеваниями Черногории ранее принял решение разрешить въезд россиян на территорию республики из-за нужд туристической сферы и национальных интересов.

Туристическая организация Черногории подсчитала, что в июле туристический поток страны снизился на 92%.

В России за сутки зафиксировали 5 267 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах.

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6 АВГУСТА

- «Аэрофлот» отменяет часть международных рейсов до конца августа. Такое решение приняли из-за эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.