РИАМО - 6 авг. Российский врач-диетолог Марина Макиша призвала быть аккуратнее с арбузами из-за того, что в них содержатся быстрые сахара, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В 100 граммах арбуза содержится чайная ложка сахара. Соответственно, при норме потребления не более 6-10 чайных ложек сахара в день вы должны понимать, сколько можно съесть арбуза за раз, чтобы это не навредило здоровью», — сказала Макиша.

Она добавила, что людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом нужно употреблять лакомство с осторожностью.

Диетолог отметила, что не очень любит арбузы, потому что это вода и сахар. В ягоде нет никаких особенных микроэлементов.

«И люди об этом забывают. А потом начинают думать, почему они в августе набирают вес. Да потому что едят арбузы! Это большая ошибка, которую многие совершают», — подчеркнула диетолог.

В арбузе немного калорий, но он беден на полезные вещества. В ягоде есть витамин С и витамины группы В, а также клетчатка.

Также она развеяла миф о том, что нужно есть арбуз в больших количествах, чтобы промыть почки. По словам врача, арбуз – это обычное сезонное лакомство.