РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 авг. Онлайн-выставку «Уроки антифашизма», основу которой составили экспонаты из Красногорского филиала Музея Победы, открыли в Баку в четверг, говорится в сообщении Информационного центра музея.

«Онлайн-выставку «Уроки антифашизма» представил 6 августа Российский информационно-культурный центр в Баку. Основу экспозиции составили материалы из фондов Красногорского филиала Музея Победы», – говорится в сообщении.

Более 300 документов, фотографий, плакатов расскажут о политико-воспитательной работе, проводившейся среди немецких военнопленных и военнопленных других стран – союзниц Германии. Зрители узнают о правилах содержания военнопленных, их повседневной жизни, а также о работе антифашистских школ.

«На многочисленных снимках запечатлены курсанты, преподаватели и руководители антифашистских школ. Материалы выставки помогут понять, как военнопленные, попавшие в лагерь, будучи совершенно разными людьми, но в одинаковой мере преданными геббельсовским идеалам, меняли свою точку зрения и больше не воспринимали СССР как страшного врага», – добавляется в материале.

Кроме того, эти документальные свидетельства подчеркивают разительное отличие в положении советских военнопленных и немецких. На выставке также можно увидеть десятки картин, созданных заключенными в свободное время – это портреты друзей, зарисовки обстановки в лагере, окружающий пейзаж.

С онлайн-выставкой можно ознакомиться на странице Российского информационно-культурного центра в Баку в соцсети Facebook.