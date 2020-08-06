РИАМО - 6 авг. В подмосковных Химках задержали 60-летнего жителя Калининграда, которого подозревают в вандализме, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городскому округу Химки по подозрению в совершении факта вандализма на пересечении Проспекта Мира и улицы Победы задержали 60-летнего жителя Калининграда», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, задержанный, находясь возле памятника «Отстоявшим Отчизну», скинул в огонь венок.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».