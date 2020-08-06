РИАМО - 6 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подвиге скончавшейся медсестры из зарайской больницы, которая лечила коронавирусных больных в «красной зоне».

«Светлана Иванова – медсестра, которая не испугалась и встала на борьбу с Covid. Она работала в зарайской больнице и неделями не видела своих родных. К большому горю, медсестра заболела сама и не смогла победить вирус», - написал Воробьев на своей странице в «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что у женщины осталась 17-летняя дочь, которая решила пойти по стопам мамы. Она получила медаль матери «За доблесть и мужество».

«Я знаю, что ты тоже хочешь по этой стезе пойти, все у тебя получится. Хочу вручить тебе награду твоей мамы «За доблесть и мужество». Она очень добросовестно выполняла свой долг», - отметил Воробьев.

Как отмечается в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области, свою трудовую деятельность в Зарайской ЦРБ Светлана Иванова начала в 2001 году в должности медицинской сестры в терапевтическом отделении. С 2016 года - в неврологическом отделении. В 2017 году Ивановой была присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Сестринское дело». Она принимала участие и занимала призовые места в конкурсах ЦРБ «Лучший по профессии», награждалась грамотами главы городского округа, администрации больницы.

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Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

- «Аэрофлот» отменяет часть международных рейсов до конца августа. Такое решение приняли из-за эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.