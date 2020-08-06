РИАМО (МЫТИЩИ) – 6 авг. В городском округе Мытищи с трех площадок сельских территорий вывезли использованные шины в рамках экологического рейда проекта «ЭкоПатруль», сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Федоскино».

На территории, подведомственной ТУ «Федоскино», проблему использованных шин помогает решать Дмитровский завод РТИ по переработке шин, который регулярно вывозит их для дальнейшей утилизации и переработки.

В четверг Дмитровский завод РТИ совместно с компанией DUNLOP («Данлоп Тайр СНГ») провел экологический рейд в рамках проекта «ЭкоПатруль».

«Шины были вывезены с трех площадок, две из которых находятся в селе Марфино, одна – в деревне Семенищево. С остальных запланированных точек вывезти не удалось, машина была заполнена доверху. К слову сказать, в Семенищеве огромную работу проделали жители, которые провели субботник и собрали в одно место огромное количество шин, которые люди годами сваливали под гору за контейнерной площадкой», – говорится в сообщении.

До сих пор многие решают оставить отслужившие свой срок шины на ближайшей свалке или отвезти в лес, где они будут разлагаться на протяжении 100 или более лет и выделять опасные для экологии и здоровья человека соединения.

Каждый год в России приходит в негодность более миллиона тонн автомобильных шин. Шины относятся к отходам IV класса опасности. Они подлежат обязательной утилизации, поскольку неправильно утилизированные шины могут нанести серьезный вред окружающей среде.