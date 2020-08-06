РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в мошенничестве и краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 47-летней местной жительницы о том, что неизвестный ввел в заблуждение ее несовершеннолетнего сына и под предлогом совершения звонка завладел принадлежащим ему мобильным телефоном. Общая сумма материального ущерба составила 26 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан ранее судимый 19-летний местный житель, который дал признательные показания в совершении данного преступления. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан.