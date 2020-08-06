Пандемия коронавируса, из-за которой закрыто большинство заграничных курортов, подтолкнула многих жителей Москвы и области провести лето в деревне или на даче. Если своего участка нет, один из способов отдохнуть от мегаполиса и попробовать что-то новое – это агротуризм. Ведь для горожан простые радости и заботы сельской жизни – в диковинку. Корреспондент РИАМО побывала на одной из подмосковных ферм и узнала, что здесь ждет городских туристов.
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Сто гектаров и стадо овец
Экоферма Жанны и Андрея Тетериных расположена в отдаленном уголке Московской области, в деревне Рыжево городского округа Луховицы. На автомобиле из столицы порядка двух часов пути.
Дом Тетериных стоит на обычной деревенской улице, которую по большей части уже занимают дачники из Москвы, а не сельчане.
Войдя на компактный двор, и не подумаешь, что у фермеров участок в 100 гектаров. За небольшим, типичным дачным домом с облицовкой из красного кирпича, расположены длинные здания двух конюшен. За ними – обширные угодья, где пасется скот.
«Ферма существует около 10 лет. Сейчас у нас две коровы, двое телят, несколько коз, куры, утки, цесарки, стадо овец в 50 голов и четыре лошади. Летом животные на свободном выгуле», - рассказывает партнер фермеров Тетериных Наталья.
Действительно, все животные разбрелись кто куда. Кажется, что кроме мычащих коров на ферме никого нет – такой простор! Недалеко от коров пасутся телята. Рядом – огромный деревянный сеновал высотой с двухэтажный дом. Чуть дальше, под раскидистым деревом, – небольшой пруд, где плавают утки.
Птиц сразу не заметишь: под проволочными тентами курицы и цесарки гуляют среди высокой травы, которая служит им кормом и укрытием от хищных птиц. По мере того, как корм заканчивается, тент переставляют дальше по полю.
Охранять скот от хищников фермерам помогают большие собаки – для них устроены вольеры с дощатыми будками. Рядом – еще один деревенский атрибут – обычная ванна на кирпичах для водопоя.
«Однажды у нас стали пропадать куры, и мы поняли, что их таскают лисицы. Был случай, когда даже собаки не помогли. Мы нашли половину тушки курицы у нашего алабая – это его лисицы подкупили и спокойно взяли все, что им было нужно!», - делится курьезным случаем Наталья.
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Подоить корову и заснуть на сеновале
Концепция фермеров такова – никакой экзотики и полное погружение в традиционную крестьянскую жизнь.
Здесь не увидишь идеального газона и ландшафтного дизайна, как в загородных отелях – высокую траву надо раздвинуть руками и примять ногами, чтобы пройти по полю. Поэтому обувь у агротуриста должна быть соответствующая.
Посетителям доступны экскурсии в свободном формате: животных можно погладить и покормить, подоить коз или коров, покататься на лошадях или на пони в поле или лесу, а зимой – на санях.
При желании можно приобщиться к уходу за животными и другим работам: прибрать территорию, покосить, почистить конюшни.
Изюминка фермы – «сеноотель», расположенный в чистом поле. Под большой круглой крышей стоят топчаны из сена – и больше ничего.
Все удовольствие – 500 рублей за ночлег с человека за сутки.
Для тех, кто не готов полностью расстаться с городским комфортом, есть гостевые дома, построенные в классическом усадебном стиле и утопающие в саду. К услугам отдыхающих – деревянная баня, а вот кроватей в домах нет, везде постелены матрацы.
На ферме есть свой огород, так что туристы могут заказать блюда из продуктов прямо с грядки.
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Народные ремесла и иностранные туристы
Когда все животные накормлены, гости могут заняться творчеством. Под мастерскую приспособлена бывшая конюшня. Помещение небольшое, пол выстелен покрытием, имитирующим газон. Внутри стоит большой самовар, старый патефон, прилавки с поделками и стены, увешанные плодами творчества.
Фермеры приглашают мастеров и художников и по запросу посетителей организуют мастер-классы по гончарному делу, рисованию, валянию, резьбе по дереву, изготовлению сладостей. Кроме того, воссоздают народные обычаи и традиции, например, изготавливают куклы-стригушки из травы и сена. Также на ферме проводятся празднования Ивана Купалы и Масленицы.
Пока же границы закрыты из-за пандемии, на ферме ждут отечественных туристов, которые точно найдут для себя массу интересного.
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Как кандидат наук стала фермером
Основательница фермы Жанна говорит, что идея создать свою ферму родилась у них с мужем после того, как они устали от городской суеты и потеряли смысл жизни в городе. У обоих за плечами высшее образование и несколько разных профессий, от бухгалтера до брокера. Но идея о жизни в деревне была у них с юности.
Правда, пока уверенной прибыли она не приносит, фермерам приходится зарабатывать на жизнь из других источников. Жанна – кандидат наук, преподает в университете раз в неделю.
Тетерины трудятся на своей ферме с раннего утра до поздней ночи. Ведь здесь приходится осваивать все занятия самостоятельно.
«Нанять людей тут нереально. Местным проще пойти работать в магазин: сидишь целый день за прилавком, а у нас работать надо. Тут будет трудиться только увлеченный человек. Сколько работников у нас не было – это караул. Если сам не вникнешь, то ничего не получается», - отмечает владелица фермы.
Помимо необходимого минимума навыков по уходу за животными и растениями Жанна освоила сыроварение, готовит и продает около 20 видов сыров.
«Фермами сейчас не специалисты, а энтузиасты занимаются, потому что это тяжело. Это люди, которые чего-то достигли в других сферах жизни и решили попробовать себя на селе. Иногда я жалуюсь, но не жалею. Когда я здесь нахожусь, у меня давление не прыгает, настроение хорошее, спать падаю вечером, а утром вскакиваю пулей», - делится Жанна.
Супруги уже вырастили своих детей, а 10 лет назад усыновили двух приемных. Тринадцатилетние подростки активно помогают на ферме, обучены любому труду, ухаживают за животными и участком, занимаются джигитовкой, один из юношей увлекается кулинарией, часами экспериментирует на кухне.
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