Пандемия коронавируса, из-за которой закрыто большинство заграничных курортов, подтолкнула многих жителей Москвы и области провести лето в деревне или на даче. Если своего участка нет, один из способов отдохнуть от мегаполиса и попробовать что-то новое – это агротуризм. Ведь для горожан простые радости и заботы сельской жизни – в диковинку. Корреспондент РИАМО побывала на одной из подмосковных ферм и узнала, что здесь ждет городских туристов.

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Сто гектаров и стадо овец

Экоферма Жанны и Андрея Тетериных расположена в отдаленном уголке Московской области, в деревне Рыжево городского округа Луховицы. На автомобиле из столицы порядка двух часов пути.

Дом Тетериных стоит на обычной деревенской улице, которую по большей части уже занимают дачники из Москвы, а не сельчане.

Войдя на компактный двор, и не подумаешь, что у фермеров участок в 100 гектаров. За небольшим, типичным дачным домом с облицовкой из красного кирпича, расположены длинные здания двух конюшен. За ними – обширные угодья, где пасется скот.

«Ферма существует около 10 лет. Сейчас у нас две коровы, двое телят, несколько коз, куры, утки, цесарки, стадо овец в 50 голов и четыре лошади. Летом животные на свободном выгуле», - рассказывает партнер фермеров Тетериных Наталья.

Действительно, все животные разбрелись кто куда. Кажется, что кроме мычащих коров на ферме никого нет – такой простор! Недалеко от коров пасутся телята. Рядом – огромный деревянный сеновал высотой с двухэтажный дом. Чуть дальше, под раскидистым деревом, – небольшой пруд, где плавают утки.

Птиц сразу не заметишь: под проволочными тентами курицы и цесарки гуляют среди высокой травы, которая служит им кормом и укрытием от хищных птиц. По мере того, как корм заканчивается, тент переставляют дальше по полю.

Охранять скот от хищников фермерам помогают большие собаки – для них устроены вольеры с дощатыми будками. Рядом – еще один деревенский атрибут – обычная ванна на кирпичах для водопоя.

«Однажды у нас стали пропадать куры, и мы поняли, что их таскают лисицы. Был случай, когда даже собаки не помогли. Мы нашли половину тушки курицы у нашего алабая – это его лисицы подкупили и спокойно взяли все, что им было нужно!», - делится курьезным случаем Наталья.

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Подоить корову и заснуть на сеновале

Концепция фермеров такова – никакой экзотики и полное погружение в традиционную крестьянскую жизнь.

Здесь не увидишь идеального газона и ландшафтного дизайна, как в загородных отелях – высокую траву надо раздвинуть руками и примять ногами, чтобы пройти по полю. Поэтому обувь у агротуриста должна быть соответствующая.

Посетителям доступны экскурсии в свободном формате: животных можно погладить и покормить, подоить коз или коров, покататься на лошадях или на пони в поле или лесу, а зимой – на санях.

При желании можно приобщиться к уходу за животными и другим работам: прибрать территорию, покосить, почистить конюшни.

Изюминка фермы – «сеноотель», расположенный в чистом поле. Под большой круглой крышей стоят топчаны из сена – и больше ничего.

«На топчаны мы кладем свежескошенную траву, выдаем постельные принадлежности. Это полное погружение в сельскую жизнь: туалет снаружи, деревянный, рукомойники с водой из колодца. Единственное благо цивилизации – электричество. Но чай можно вскипятить и на костре», - рассказывает Наталья.

Все удовольствие – 500 рублей за ночлег с человека за сутки.

Для тех, кто не готов полностью расстаться с городским комфортом, есть гостевые дома, построенные в классическом усадебном стиле и утопающие в саду. К услугам отдыхающих – деревянная баня, а вот кроватей в домах нет, везде постелены матрацы.

На ферме есть свой огород, так что туристы могут заказать блюда из продуктов прямо с грядки.

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Народные ремесла и иностранные туристы

Когда все животные накормлены, гости могут заняться творчеством. Под мастерскую приспособлена бывшая конюшня. Помещение небольшое, пол выстелен покрытием, имитирующим газон. Внутри стоит большой самовар, старый патефон, прилавки с поделками и стены, увешанные плодами творчества.

Фермеры приглашают мастеров и художников и по запросу посетителей организуют мастер-классы по гончарному делу, рисованию, валянию, резьбе по дереву, изготовлению сладостей. Кроме того, воссоздают народные обычаи и традиции, например, изготавливают куклы-стригушки из травы и сена. Также на ферме проводятся празднования Ивана Купалы и Масленицы.

«Все это пользуется большой популярностью у иностранных туристов, к нам приезжали и арабы, и китайцы, и французы, итальянцы, швейцарцы», - рассказывает Наталья.

Пока же границы закрыты из-за пандемии, на ферме ждут отечественных туристов, которые точно найдут для себя массу интересного.

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Как кандидат наук стала фермером

Основательница фермы Жанна говорит, что идея создать свою ферму родилась у них с мужем после того, как они устали от городской суеты и потеряли смысл жизни в городе. У обоих за плечами высшее образование и несколько разных профессий, от бухгалтера до брокера. Но идея о жизни в деревне была у них с юности.

«Я родом из Западной Белоруссии, моя бабушка жила на хуторе. А хутор – это что? Это усадьба, кругом леса и поля, корова, электричества нет. Я выросла в такой среде. А мой муж Андрей вырос в подмосковном Дзержинском, проводил лето в пионерских лагерях, а его друзья – у бабушек в деревне, он им завидовал. У него была мечта о ферме еще в 80-е годы!», - рассказывает Жанна.

Правда, пока уверенной прибыли она не приносит, фермерам приходится зарабатывать на жизнь из других источников. Жанна – кандидат наук, преподает в университете раз в неделю.

Тетерины трудятся на своей ферме с раннего утра до поздней ночи. Ведь здесь приходится осваивать все занятия самостоятельно.

«Нанять людей тут нереально. Местным проще пойти работать в магазин: сидишь целый день за прилавком, а у нас работать надо. Тут будет трудиться только увлеченный человек. Сколько работников у нас не было – это караул. Если сам не вникнешь, то ничего не получается», - отмечает владелица фермы.

Помимо необходимого минимума навыков по уходу за животными и растениями Жанна освоила сыроварение, готовит и продает около 20 видов сыров.

«Фермами сейчас не специалисты, а энтузиасты занимаются, потому что это тяжело. Это люди, которые чего-то достигли в других сферах жизни и решили попробовать себя на селе. Иногда я жалуюсь, но не жалею. Когда я здесь нахожусь, у меня давление не прыгает, настроение хорошее, спать падаю вечером, а утром вскакиваю пулей», - делится Жанна.

Супруги уже вырастили своих детей, а 10 лет назад усыновили двух приемных. Тринадцатилетние подростки активно помогают на ферме, обучены любому труду, ухаживают за животными и участком, занимаются джигитовкой, один из юношей увлекается кулинарией, часами экспериментирует на кухне.

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