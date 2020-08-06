РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. В Подольске не выявили нареканий в работе внутриквартальных и магистральных тепловых сетей котельных ООО «Эврика-2», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Гидравлические испытания внутриквартальных и магистральных тепловых сетей повышенным давлением провели 5 августа в котельных ООО «Эврика-2» (улица Комсомольская, 28А и Лапшенкова, 5А) в ходе подготовки объектов коммунального и энергетического хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2020-2021 годов. Испытания в котельных прошли успешно, падения давления в тепловых сетях не выявлено», – говорится в сообщении.

Контроль качества гидравлических испытаний тепловых сетей проводился сотрудниками комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа совместно с представителями ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба».