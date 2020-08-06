РИАМО – 6 авг. Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет часть международных полетов до 31 августа, такое решение приняли из-за эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте компании.
А, кроме того, в Караганду, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорду, Ларнаку, Лиону, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ниццу, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальму-де-Майорка, Париж, Пекин, Прагу, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.
Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года, деньги вернут автоматически.
Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения.
Пассажиры, которые купили билеты по перечисленным направлениям до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.
С 1 августа возобновили полеты из России в Турцию, Великобританию и Танзанию.
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Текстовая трансляция
6 АВГУСТА
- «Аэрофлот» отменяет часть международных рейсов до конца августа. Такое решение приняли из-за эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.
- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.
- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.
- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.
- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.
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