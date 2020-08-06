РИАМО – 6 авг. Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет часть международных полетов до 31 августа, такое решение приняли из-за эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте компании.

«В период до 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в следующие пункты назначения: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион», - говорится в сообщении.

А, кроме того, в Караганду, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорду, Ларнаку, Лиону, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ниццу, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальму-де-Майорка, Париж, Пекин, Прагу, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.

Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года, деньги вернут автоматически.

Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения.

Пассажиры, которые купили билеты по перечисленным направлениям до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.

С 1 августа возобновили полеты из России в Турцию, Великобританию и Танзанию.

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Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

- «Аэрофлот» отменяет часть международных рейсов до конца августа. Такое решение приняли из-за эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.