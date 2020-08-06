РИАМО - 6 авг. Валовое производство молока в Московской области увеличилось на 7,5-10% по сравнению с прошлым годом, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«На сегодняшний день у нас валовое производство молока увеличивается на 7,5-10%. В этом году ставим себе цель за 700 тысяч тонн. И пока тенденция такая, что мы в целом идем с прибавкой», - сказал Разин на выездном совещании на территории «Озерецкого молочного комбината» в Дмитровском городском округе.

Он отметил, что прирост по сравнению с прошлым годом есть и по поголовью.

«Поголовье у нас тоже примерно на 2,8 тысячи голов на текущую дату выросло, то есть мы достаточно длительный период времени прибавку давали в основном только за счет продуктивности. В этом году прибавка растет и в количестве», - заключил министр.

По его словам, прибавка есть и в производстве молочной продукции. Так, по производству йогуртов Московская область по сравнению с прошлым годом прибавила 11%.