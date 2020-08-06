РИАМО - 6 авг. Власти подмосковного Реутова окажут необходимую поддержку для преодоления последствий пандемии коронавируса и посодействуют дальнейшему развитию индустриального парка «Стройпарк», расположенного на территории муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Предприятия, ведущие деятельность в «Стройпарке», по мнению ряда экспертов, являются одними из самых современных и модернизированных на российском рынке. Мы продолжим оказывать необходимые меры поддержки, чтобы наши предприниматели могли пережить сложный период с наименьшими потерями, а также иметь возможность дальнейшего развития для скорейшей стабилизации экономической ситуации в городе, регионе и стране в целом», - сказал Каторов.

Он также отметил, что в ближайших планах развития индустриального парка значатся увеличение производственных мощностей, создание новых рабочих мест, расширение географии поставок, выход на крупные торговые сети.

«В индустриальном парке, находящемся на Северном проезде, располагаются 116 тысяч квадратных метров площадей, где размещены несколько крупных производств, в том числе цеха по изготовлению кабелей, окон, сухих смесей», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в «Стройпарке» ведут деятельность ряд компаний, которые зарегистрированы на территории города, соответственно, обслуживаются в местной налоговой инспекции и отчисляют налоговые выплаты в бюджет Реутова. Эти предприятия занимаются производством текстиля, бытовой химии, парфюмерии.

«Стараемся создавать условия для привлечения новых предпринимателей. В данный момент производственные помещения «Стройпарка» заняты на 85%. Комплекс располагается на территории почти в девять гектаров и привлекает своим местоположением, близостью к столице и многим муниципалитетам Подмосковья, транспортной доступностью, количеством квалифицированных сотрудников, проживающих в городском округе, и многим другим», - сказал директор ООО «Центрстрой» Радик Сусанян.

В период пандемии кабельная продукция, выпущенная на одном из производств реутовского «Стройпарка», использовалась при строительстве новых инфекционных больниц в новой Москве.