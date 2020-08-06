РИАМО - 6 авг. Российские власти готовы рассмотреть вопрос об изменении порядка выплаты на детей 3-7 лет семьям с инвалидами, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Всероссийское общество родителей детей-инвалидов обратилось в органы власти с просьбой изменить порядок подсчета доходов малоимущих семей с детьми-инвалидами», - говорится в сообщении.

Родители пожаловались, что сталкиваются с отказами в детских выплатах из-за того, что в семейных доходах учитываются компенсации по уходу за инвалидами. Они предлагают не учитывать эти компенсации при расчете среднедушевого дохода семьи для оформления выплаты на детей.

Родители из 33 российских регионов направили коллективные обращения в федеральное правительство, детскому омбудсмену, уполномоченному по правам человека в РФ, в Госдуму и Совфед.

По информации агентства, в Совете Федерации признали существование данной проблемы и высказали готовность рассмотреть поступивший запрос. Обращение обещали изучить и в министерстве труда.