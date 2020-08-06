РИАМО - 6 авг. Олимпиада по 22 общеобразовательным предметам впервые стартует в Подмосковье в августе, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В августе в Подмосковье стартует масштабное событие — олимпиада по 22 общеобразовательным предметам. Принять в ней участие смогут школьники 8-11 классов областных образовательных организаций», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Организаторы олимпиады – министерство образования Московской области, а оператор – образовательный центр «Взлет», который открылся в регионе в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

«Это важное мероприятие, его главная цель — выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей, научно-исследовательского интереса у ребят и содействие в их профессиональной ориентации. Приглашаем всех желающих приобщиться к интеллектуальным состязаниям», - подчеркнула глава ведомства.

Задания олимпиады будут построены по программам общего и среднего общего образования, углубленного уровня и соответствующего профиля.

С 25 по 27 августа в дистанционном формате пройдет комплексная олимпиада по истории, обществознанию и праву.