РИАМО - 6 авг. В Московской области за прошедшие сутки в 29 городских округах не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая Covid-19 не выявили в Шаховской, Черноголовке, Фрязине, Талдоме, Ступине, Серебрянных Прудах, Сергиево-Посадском округе, Реутове, Пущине, Павловском Посаде, Озерах, Наро-Фоминском округе, Молодежном, Можайском округе, Люберцах, Луховицах, Лотошине, Лосино-Петровском, Лобне, Краснознаменске, Красноармейске, Котельниках, Кашире, Ивантеевке, Звездном городке, Зарайске, Волоколамском округе, Власихе и Бронницах.

По одному случаю – в Шатуре, Химках, Солнечногорске, Протвине, Лыткарине, Жуковском, Дубне и Дзержинском. По два случая – в Чехове, Подольске, Клину, Истре, Долгопрудном, Воскресенске и Электрозаводске. По три человека заразились за сутки в Электростале, Пушкинском округе, Коломенском округе и Егорьевске.

По четыре заразившихся выявили за сутки в Щелкове, Серпухове, Одинцовском округе, Домодедове и Дмитровском округе. По пять - в Рузском, Раменском и Орехово-Зуевском округах. Шесть зараженных зафиксировано в Богородском. Девять — в Ленинском округе. Десять заразившихся выявили в Королеве и Балашихе, в Мытищах - 20 человек.

Больше всего за последние сутки выявили в Красногорске - 35 случаев заражения.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 397 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 120 человек. Выздоровели и выписались 47 811 человек.

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Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.