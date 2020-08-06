РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. В парке имени Талалихина Подольска аттракционы начнут работать с 8 августа, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Согласно новому закону правительства РФ, в парке была произведена оценка технического состояния аттракционов и освидетельствование, выданное органом Государственного технического надзора. Ждем горожан с 11:00 до 21:00 уже в эти субботу и воскресенье, 8 и 9 августа. Далее аттракционы будут работать по расписанию», - говорится в сообщении.

Аттракционы будут работать со вторника по пятницу с 12:00 до 20:00. По выходным они будут доступны с 11:00 до 21:00, а понедельник будет выходным.