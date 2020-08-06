РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 авг. В подмосковных Люберцах на предприятии «Монтажавтоматика» по производству трансформаторов для электропоездов трудятся порядка 180 сотрудников, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В четверг он посетил завод «Монтажавтоматика». Совместно с генеральным директором он осмотрел офисные и производственные помещения. Предприятие занимается разработкой, производством и продажей трансформаторов для электропоездов, оборудования для предполетного обслуживания самолетов и другой высоковольтной электротехнической продукции.

«Монтажавтоматика» продолжает успешно завоевывать новые рынки сбыта продукции в России и за ее пределами. Среди заказчиков – компании нефтяной и газовой отрасли, РЖД. Сегодня на заводе работают порядка 180 человек. У этого предприятия большой потенциал. Желаю его коллективу динамичного развития и дальнейшего освоения новых секторов экономики!» – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что среди сотрудников есть авторы конструкторских разработок, инноваций и патентов в области создания современного высоковольтного электрооборудования. У них накоплен богатый опыт внедрения такого оборудования в серийное производство. Вместе с тем на предприятии стоит вопрос привлечения квалифицированных рабочих кадров.