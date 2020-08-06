РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Детский сад на 125 мест в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска планируют достроить в августе нынешнего года, объект готов на 87%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершить строительство детского сада на 125 мест на улице Горького в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск планируется в августе. Строительная готовность объекта составляет 87%», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он отметил, что работы по завершению строительства детского сада ведутся полным ходом. По его словам, в строительстве задействованы более 100 человек. Завершаются внутренние отделочные и фасадные работы, монтаж инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, ведется поставка и монтаж мебели и оборудования.

Согласно проекту, в здании детского сада разместятся просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории оборудуют спортивные и игровые площадки, установят теневые навесы, будет также проведено комплексное благоустройство и озеленение территории.

Детский сад будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения. Строительство нового объекта образования осуществляется в рамках национального проекта «Демография» за счет средств бюджета.