РИАМО - 6 авг. В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в 17:00 8 августа покажут фильм о подвигах советских космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных под названием «Салют-7», говорится в сообщении пресс-службы выставки.

После просмотра зрители смогут задать вопросы о картине и экспедиции президенту центра, летчику-космонавту Федору Юрчихину. Во время совершения экспедиции Юрчихин работал в Главной оперативной группе управления Центра управления полетами.

«Фильм «Салют-7» основан на реальных событиях 1985 года, когда орбитальная станция вышла из-под контроля, потеряла связь с Землей и постепенно приближалась к ее поверхности. Исправлять ситуацию отправили экипаж в составе Владимира Джанибекова и Виктора Савиных», — говорится в материале.

Космонавты должны были починить связь с центром управления полетами и наладить работу всех систем станции. Этот полет стал одним из самых сложных в истории.

Главных героев этой истории сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Также в фильме снимались Александр Самойленко, Виталий Хаев, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Мария Миронова и другие.

В связи с пандемией рассаживать посетителей для просмотра будут на безопасном расстоянии.

Показ фильма пройдет в рамках образовательной программы центра «Космонавтика и авиация», которая возобновилась после снятия введенных из-за коронавируса ограничений. В рамках программы проходят показы фильмов, встречи с космонавтами и экскурсии. Например, 15 августа состоится показ фильма «Сталкер» Андрея Тарковского.

Расписание других показов и встреч можно посмотреть на сайте центра «Космонавтика и авиация».