РИАМО - 6 авг. Оптимизация административных процедур позволила сократить сроки строительства городских объектов в Москве в среднем почти на 100 дней, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«С начала года специалистами стройкомплекса Москвы проделана серьезная работа по актуализации нормативно-правового регулирования, благодаря чему удалось серьезно сократить сроки строительства для ряда объектов в рамках Адресной инвестиционной программы», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что за счет введения уведомительного порядка проведения земляных работ срок строительства объектов в рамках АИП сократился на 75 дней, а благодаря оптимизации порядка утверждения проектной документации - еще на 24 дня.

Бочкарев добавил, что срок согласования работ в технических и охранных зонах метро и транспортной инфраструктуры сокращен до 11 рабочих дней.

Упрощение административных процедур и формирование комфортного бизнес-климата являются приоритетными направлениями градостроительной политики в Москве.