РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. По инициативе главы Щелкова Андрея Булгакова благоустроят родник в деревне Еремино, источник включили в программу губернатора Московской области «Родники Подмосковья», сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе работ территория вокруг будет благоустроена, сделают удобную лестницу, лавочку для отдыха, установят малые архитектурные формы», - говорится в сообщении.

Этот родник очень популярен среди местных жителей и гостей деревни, поэтому решение о благоустройстве было принято в кратчайшие сроки. Работы начнутся уже осенью.