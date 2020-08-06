РИАМО – 6 авг. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в Instagram снимок своего сына от первого брака, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Мой сын Егор. Тоже спортсмен. Любит экстремальные виды спорта!» — написал фигурист в соцсети.
Старшему сыну Плющенко уже 14 лет. Егор родился в браке с Марией Ермак. Поклонники похвалили спортсмена за то, что он интересуется жизнью своего ребенка.
Также у Плющенко есть сын Саша от продюсера Яны Рудковской.
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