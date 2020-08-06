РИАМО – 6 авг. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в Instagram снимок своего сына от первого брака, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мой сын Егор. Тоже спортсмен. Любит экстремальные виды спорта!» — написал фигурист в соцсети.

Старшему сыну Плющенко уже 14 лет. Егор родился в браке с Марией Ермак. Поклонники похвалили спортсмена за то, что он интересуется жизнью своего ребенка.

Также у Плющенко есть сын Саша от продюсера Яны Рудковской.