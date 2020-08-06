РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. В городском округе Мытищи со старостами деревень Пирогово и Сорокино обсудили проблему незаконных навалов мусора на территории этих населенных пунктов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Заместитель главы администрации Мытищ Алексей Калинин продолжает рабочие встречи со старостами сельских населенных пунктов на территории, подведомственной МКУ «ТУ «Пироговский».

«Алексей Юрьевич с рабочими поездками встретился со старостой деревни Пирогово Галиной Кузьмичевой и старостой деревни Сорокино Ириной Казаненковой. Были озвучены вопросы, связанные с содержанием контейнерных площадок, детских площадок. Большой проблемой деревень являются несанкционированные навалы мусора», - говорится в сообщении.

Каждый вопрос будет проработан индивидуально, соответствующим коммунальным и управляющим организациям направят уведомления об устранении замечаний.