РИАМО - 6 авг. За июль текущего года столичной системой-112 было принято и обработано 230,1 тысячи экстренных вызовов от жителей и гостей столицы, при этом 115,7 тысячи вызова потребовали реагирования экстренных подразделений, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«Аварийные службы комплекса городского хозяйства вызывали 56,7 тысячи раз, полицию — 51,1 тысячи, скорую медицинскую помощь — 45,5 тысячи раз, пожарных и спасателей — 5,1 тысячи, помощь аварийной газовой службы потребовалась 1,2 тысячи раз. Для получения справочно-консультационной информации на единый номер службы-112 поступило 23,9 тысячи звонков», — говорится в сообщении.

Число обращений по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, по сравнению с маем сократилось в четыре раза. В июле операторы обработали всего 1,5 тысячи вызовов, и эта цифра уменьшается с каждым месяцем. Так, в мае по коронавирусной инфекции было принято 6,5 тысяч звонков, а в июне — 2,5 тысячи.

«Важной особенностью номера экстренного вызова 112 является принцип «одного окна», когда по одному звонку на место происшествия операторы, при необходимости, могут направить сразу несколько экстренных служб», — отмечается в сообщении.

За июль столичная служба-112 приняла 55,7 тысячи вызовов, которые требовали реагирования одновременно нескольких чрезвычайных служб столицы.

Звонки от граждан в круглосуточном режиме принимают 45 операторов.