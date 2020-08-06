РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. На одном из перекрестков в подмосковном Подольске появилась дорожная вафельная разметка, запрещающая остановку, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске на перекрестке Революционного проспекта и проспекта Ленина появилась дорожная разметка «Вафельница» в рамках проведения мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения по результатам анализа и в связи большим количеством ДТП», - сказал сотрудник.

Он пояснил, что новую разметку наносили рабочие ГБУ «Мосавтодор».