РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. В городском округе Мытищи в рамках проекта «Мобильные бригады помощи» ветеранам будут вручать сотовые телефоны, сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

В Московской области реализуется проект «Мобильные бригады помощи», в рамках которого участникам Великой Отечественной войны будут переданы мобильные телефоны и сим-карты.

«Провел встречу с участниками проекта «Мобильные бригады помощи» и представителями Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», на которой обсудили реализацию данного проекта. Уже со следующей недели начнется непосредственная работа с ветеранами. Мы будем вручать им сотовые телефоны. В этой работе, конечно же, примут участие члены движения «Волонтеры Победы», депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Мытищи», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что акция «Мобильные бригады помощи» решит очень важную проблему - поможет ветеранам Великой Отечественной войны и всем фронтовикам быть постоянно на связи со своими близкими.

«Поэтому, считаю, инициатива очень своевременна и необходима. Предварительно участники проекта обзвонят ветеранов, чтобы составить график их посещения, затем при непосредственном общении помогут с выбором оператора мобильной связи и получат необходимую информацию для получения сим-карты», - отметил Гореликов.