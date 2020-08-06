РИАМО - 6 авг. Автомобиль такси перевернулся в результате ДТП на Варшавском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На Варшавском шоссе, 129 произошло ДТП, перевернулась машина такси. Перекрыты первая и вторая полосы», — говорится в сообщении.

Движение автотранспорта в настоящий момент осуществляется по левой полосе.

Пострадавших в результате аварии нет. На месте работают оперативные службы.