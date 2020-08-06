РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. В городском округе Мытищи проверят готовность пищеблоков во всех 115 образовательных учреждениях до 10 августа, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

Один из вопросов, который держит на личном контроле губернатор региона, - подготовка пищеблоков к новому учебному году и питание школьников. На 2020 год в Мытищах предусмотрены средства на организацию питания в общеобразовательных учреждениях за счет областной субсидии и субвенции, а также бюджета городского округа.

«Для всех школьников начальной школы с 1 по 4 классы будет организован завтрак. Единое меню утверждено Роспотребнадзором по Московской области. До 10 августа проведем комиссионную приемку всех 115 образовательных учреждений. Особое внимание уделяем готовности пищеблоков учреждений к питанию детей в учебное время», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что к 1 сентября все пищеблоки в школах будут готовы к организации питания ребят. По его словам, проект «Родительский контроль» сохранится.

«Проект показал свою востребованность и актуальность. Суть в том, что каждый родитель в любой удобный для него день по согласованию с классным руководителем может посетить школьную столовую и оценить качество питания. Замечу, что нет жесткой привязки к дате. У родителей есть возможность выбрать ту дату, которая им подходит для посещения школы. Далее он должен согласовать ее с классным руководителем. Родители могут увидеть, во-первых, условия питания и, во-вторых, попробовать, чем кормят ребят в столовой», - добавил Азаров.

Он отметил, что как и в прошлый раз в каждой школе разместят плакаты с QR-кодом. По нему можно будет перейти на портал «Добродел» и оставить отзыв о питании. Это поможет оперативно получать обратную связь от родителей для быстрого нахождения путей решения возможных проблем.

«Система совершенно открытая. Мы так же, как и родители, хотим, чтобы у ребят было здоровое и качественное питание», - уточнил глава Мытищ.