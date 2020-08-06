РИАМО - 6 авг. Басманный суд приговорил 27-летнего москвича Ефима Ефимова к 1,5 годам лишения свободы за нападение на храм святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице, в результате которого пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 16 февраля 2020 года. Ефимов вошел в храм святителя Николая в Покровском, где шел утренний воскресный молебен. Молодой человек нарушал общественный порядок и вел себя неуважительно по отношению к людям в храме.

«Грубо нарушая общественный порядок, <...> Ефимов нанес служителю храма <...> удар в область левого плеча, причинив мужчине телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью», - говорится в сообщении.

После нападения на служителя молебен прервали. Другой служитель храма попытался остановить Ефимова, но получил удар ножом в область плеча и спины. Прихожанам удалось скрутить злоумышленника и передать его полиции.

Ефимова признали виновным в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью двух человек.