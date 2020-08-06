РИАМО - 6 авг. В медорганизациях Московской области возобновилась работа дневных стационаров, приостановленная на время пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В дневных стационарах проходят лечение пациенты, которым требуется медицинское наблюдение, но, например, нет необходимости длительное время находиться в больнице. Особенно это касается молодых и работающих граждан. В Московской области такие отделения работают при 135 медорганизациях», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Решение, где будет проходить лечение пациент — в дневном или круглосуточном стационаре, — принимает лечащий врач.

В Московской области в дневных стационарах оказывают помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, болезнями органов пищеварения, а также пациентам с другими патологиями.



Дневные стационары работают в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями. В частности, пациентам при посещении дневных стационаров необходимо использовать защитную медицинскую маски и перчатки. После каждого пациента проводится дезинфекция помещений с применением специальных средств.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.