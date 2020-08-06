РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 авг. Возле станции метро «Котельники» с 9 августа изменится съема посадки пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«С 9 августа на 21 маршруте «Мострансавто» в районе станции метро «Котельники» будет организована новая схема посадки пассажиров. Для удобства жителей и гостей Московской области конечный остановочный пункт 17 маршрутов перенесут от автовокзала «Котельники» ближе к выходам из метрополитена: посадка будет осуществляться на перронах, расположенных у выходов из метро №4 и №5», - говорится в сообщении.

На маршруты №351 Володарского – метро «Котельники», №416 Константиново – метро «Котельники», №414 Малаховка (улица Парковая Роща) – метро «Котельники», №347 Дзержинский (Областная больница) – метро «Котельники» пассажиры смогут попасть с дублера Новорязанского шоссе.

Информация о предстоящих изменениях размещена в автобусах компании и на остановочных пунктах. 9 августа около метро будут работать сотрудники «Мострансавто», которые помогут пассажирам сориентироваться и найти нужные остановочные пункты. Высадка будет осуществляться на прежнем остановочном пункте.

С начала лета указанными маршрутами воспользовались около 600 тысяч человек. Маршруты обслуживают МАП №1 округа Люберцы, МАП №2 Коломны, МАП №3 Домодедова и МАП №4 Раменского.

Пассажиры должны носить медицинские маски или респираторы во время поездок в автобусах предприятия.