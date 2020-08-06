РИАМО - 6 авг. Недавно у популярного сервиса для просмотра видео TikTok появился конкурент от сети Instagram, Reels также позволяет создавать и обрабатывать видео, ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук высказал мнение, что он вряд ли обгонит TikTok по популярности, сообщает Nation News.

«Не факт, что люди перейдут и будут пользоваться этим сервисом. Возможно, они сидят в TikTok, потому что им не нравится ни Facebook, ни сервисы Google. Может быть, даже и YouTube не нравится. Хотя он дружелюбнее, чем Instagram, с моей точки зрения», — сказал Корнейчук.

Воспользоваться новым сервисом в России пока нельзя. Люди не смогут воспользоваться Reels там, где у сервиса нет прав на использование музыки.

«У Facebook есть человеческий ресурс в плане аудитории. Они могут пиарить свой новый сервис внутри старых. Это колоссальная аудитория. Кто-то туда точно перетечет, кто-то нет. Но я не уверен, что это будет большая аудитория», — добавил он.