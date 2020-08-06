РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. Бизнесмены из подмосковных Люберец могут подать заявки на финансовую поддержку до 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«До 1 сентября министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области проводит конкурсный отбор заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление финансовой поддержки в рамках государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья», - говорится в сообщении.

В рамках конкурсного отбора осуществляется компенсация затрат по договорам лизинга оборудования - субсидируются до 70% затрат от первоначального взноса по договору лизинга, финансовая поддержка до пяти миллионов рублей.

Объем финансовой поддержки на этом этапе составит 50 миллионов рублей. Одним из основных условий для участия в конкурсном отборе является отсутствие у соискателя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты и регистрация субъекта малого и среднего предпринимательства на территории Московской области.

Подать заявку на конкурс можно в электронной форме посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг (https://uslugi.mosreg.ru).