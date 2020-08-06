РИАМО - 6 авг. В городском округе Воскресенск ввели в эксплуатацию газопровод, который позволит газифицировать 423 частных дома в деревнях Чечевилово, Леоново, Силино и Медведево, где проживают более 2,6 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

Газопровод стал тринадцатым объектом, построенным с начала года по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Протяженность новых сетей составила около 7 километров.

«С начала года по губернаторской программе мы уже построили 93 километра газопровода и создали условия для газификации 5,5 тысяч жителей Подмосковья. Мы планомерно выполняем программу газификации региона. До конца года газифицируем еще 37 населенных пунктов», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Чтобы подключить дом к газу, жителям необходимо подать в «Мособлгаз» заявку на технологическое присоединение. Подать ее можно дистанционно или в филиале предприятия.